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В КНР стартует массовое производство атомных батареек BV100

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Китайская компания Betavolt запустила массовое производство новой крошечной батарейки BV100, которая имеет размеры 15x15x5 мм и способна работать до 50 лет без подзарядки.

В КНР стартует массовое производство атомных батареек BV100

Батарейка использует радиоактивный никель-63 и алмазные полупроводники. В будущем планируется выпустить более мощную версию.

BV100 состоит из тонких слоев никеля-63 и полупроводникового материала, заключенных в компактный корпус. Этот изотоп никеля обеспечивает мягкое бета-излучение, и его распад не представляет серьезной опасности, хотя при неправильном обращении может быть вреден.

Батарейка сохраняет работоспособность при экстремальных температурах от -60 до +120 градусов и не вызывает угрозы возгорания, как некоторые традиционные аккумуляторы.

Она выдает мощность 100 мкВт при напряжении 3 В, но для питания мощных устройств, таких как смартфоны, потребуется комбинирование нескольких таких элементов.

Betavolt также планирует выпустить более мощную версию с мощностью 1 Вт до конца 2025 года, которая сможет использоваться в различных устройствах, включая беспилотники и электронику.

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