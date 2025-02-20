В КНР создана самая мощная в мире лазерная камера для слежки из космоса

Китайские учёные рассказали в журнале Lasers о создании новой камеры, которая может различать объекты с разрешением 1,7 мм на расстоянии 100 км.

Эта камера способна делать такие четкие снимки, что с её помощью можно будет распознавать лица людей и вести разведку иностранных спутников, включая чтение серийных номеров на их оборудовании.

Камера является модернизированным лидаром, который использует лазер для подсветки матрицы из микролинз. Команда из

Научно-исследовательского института аэрокосмической информации протестировала камеру на озере Цинхай, где она смогла различить детали с шагом 1,7 мм на расстоянии 101,8 км в идеальных погодных условиях.

Точность измерения расстояний составила 15,6 мм, что значительно превышает возможности существующих коммерческих устройств.

Кроме того, лазерный луч использовал широкий диапазон частот, что помогло достичь высокой дальности и точности. Учёные применили адаптивные алгоритмы, которые уменьшили оптический шум, позволяя улавливать слабые сигналы и получать детализированные изображения удалённых объектов.