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В КНР прошли испытания первой ядерной батареи: Её заряда хватит на 1000 лет

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Компания Wuxi Beta Pharmaceutical Technology совместно с Северо-Западным педагогическим университетом КНР анонсировала первую в мире ядерную батарею на основе углерода-14.

Прототип под названием Zhulong No. 1 был представлен 9 марта в Уси и способен работать в течение тысяч лет.

Разработка велась несколько лет, и батарея уже почти 4 месяца питает светодиодную лампу в лаборатории Beta Medicine. Основные характеристики Zhulong No. 1, включая мощность и эффективность, соответствуют мировым стандартам. Батарея может функционировать при температурах от -100°C до 200°C и имеет энергоёмкость 2200 мВт•ч/г.

Zhulong No. 1 может использоваться в медицине для имплантируемых устройств и в Интернете вещей для питания сетей с большим количеством датчиков.

Wuxi Beta работает над снижением стоимости производства и уменьшением размеров батареи, планируя выпуск следующей модели Zhulong No. 2 в конце 2025 года или начале 2026 года.

 

 

 

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