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В КНР продемонстрировали «робота-домохозяина» Astribot

Автор На чтение 1 мин Просмотров 54 Опубликовано

В Шэньчжэне представлена новинка от компании Astribot — робот-гуманоид S1. Он умеет двигаться со скоростью до 10 м/с и поднимать грузы весом до 10 кг.

В КНР продемонстрировали «робота-домохозяина» Astribot

Благодаря своей скорости, S1 может выдернуть скатерть из-под стопки бокалов без их повреждения. В видеоролике робот открывает бутылку и разливает вино, чистит огурец, переворачивает сэндвич на сковороде и даже пишет каллиграфическим шрифтом.

Astribot была основана в 2022 году и планирует выпустить S1 на рынок в этом году. Компания Stardust Intelligence, основанная Лай Цзе, стоит за Astribot и является материнской компанией.

Astribot
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