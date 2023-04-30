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В КНР появился сервис для создания цифровых клонов людей от Tencent за $145

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Сервис предоставляет компания Tencent. На все действия по созданию цифровой копии человека, облачной технологии от китайского технологического гиганта требуется около 24 часов.

Компания Tencent в Китае начала предлагать сервис Deepfakes-as-a-Service (DFaaS), через который можно создать цифровую копию человека.

Услуга работает через Tencent Cloud, и чтобы ей воспользоваться нужно заплатить 145 долларов, и предоставить трехминутное видео пользователя, а также 100 произнесенных фраз.

На основе этих данных платформа за несколько часов воссоздаст цифрового человека высокой четкости.

Можно создать 3D реалистичную версию человека, 3D полуреалистичный и 2D мультяшный вариант. Также доступен вариант в полный рост или по пояс.

Можно заказать вариант на китайском или английском языках, а также настроить фоны и тона.

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