КНР планирует производство кукол для взрослых с ИИ

Китайская компания Starpery Technology готовится представить на рынке новое поколение секс-роботов, обладающих поддержкой искусственного интеллекта (ИИ).

Эти гиперреалистичные интерактивные куклы способны взаимодействовать с пользователем не только физически, но и голосом. Они оснащены собственной ИИ-моделью, которая устанавливает эмоциональную связь с пользователем, позволяя достичь полного погружения в процесс.

Разработанная модель имеет высоту 172 см и весит всего 29 кг. По заявлению компании, старт продаж запланирован на август текущего года, а цена составит всего 1500 долларов. Это значительно дешевле американских аналогов, например, кукол Harmony, которые стоят около 6000 долларов.

Основным улучшением нового поколения секс-роботов является их способность реагировать на движения и речь пользователей благодаря встроенным датчикам и ИИ.

Однако это не единственный важный проект компании, которая в ближайшее время намерена выпустить новых роботов, помогающих в сложных задачах, например, при работе на большой высоте. Также создаются роботы-помощники для людей с ограниченными физическими возможностями.