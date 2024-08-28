В КНР начались продажи телевизоров Huawei Vision Smart Screen 4 Pro на 75 и 85 дюймов

Компания Huawei представила в Китае серию телевизоров Vision Smart Screen 4 Pro с диагоналями 75 и 85 дюймов.

Эти модели оснащены панелями Super Mini LED, 4K разрешением и соотношением экрана к корпусу 99%. Рамка экрана имеет толщину всего 0,7 мм.

Телевизоры обеспечивают пиковой яркости 1500 нит, поддерживают 1,07 миллиарда цветов и охватывают 93% цветовой гаммы DCI-P3. Также имеется поддержка HDR Vivid.

Внутри установлены 8-ядерный процессор Honghu, 6-ядерный графический процессор G52, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти. Подключение обеспечивают Wi-Fi 6, HDMI 2.1 и USB 3.0.

Звук обеспечивается 2.1-канальной аудиосистемой HUAWEI SOUND мощностью 30 Вт с поддержкой панорамного звучания.

Стоимость модели с 75-дюймовым экраном начинается от 8999 юаней (105 700 руб.), а 85-дюймовая модель оценена в 12999 юаней (153 000 руб.).