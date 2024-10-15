В КНР начались продажи смарт-часов Xiaomi для мониторинга здоровья

Китайская компания уже начала продажи в Китае новых смарт-часов по цене 1899 юаней или 25 600 рублей.

Эти часы зарегистрированы как медицинское устройство категории II в Пекине. Они могут измерять артериальное давление и поддерживают голосовые уведомления и напоминания о замерах. Для повышения точности измерений Xiaomi сотрудничала с Третьей больницей Пекинского университета.

Устройство оснащено 1,43-дюймовым AMOLED-экраном и предлагает множество функций для мониторинга здоровья, включая измерение частоты сердечных сокращений, уровня кислорода в крови, температуры кожи и качества сна.

Часы поддерживают более 100 спортивных режимов и звонки по Bluetooth. В типичном режиме они работают до 9 дней без подзарядки и имеют функцию NFC для смарт-карт.