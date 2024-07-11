В КНР начались продажи большого холодильника Xiaomi с антибактериальной защитой

Xiaomi расширила линейку крупной бытовой техники новых холодильником Mijia BCD-436WMBI. Новинка обладает рядом решений, которые позволяют его устанавливать в ниши или близко к стене.

Для этого используются специальные петли, которые позволяют открыть двери холодильника на 90 градусов даже при близком расположении к стене.

Объем верхней камеры новинки составляет 257 литров, причем для хранения скоропортящихся продуктов предусмотрен выдвижной ящик на 25 литров. Объём морозильной камеры 25 литров. Габариты устройства: ширина — 752 мм, глубина — 600 мм, высота — 1912 мм и толщина дверей — 50 мм. Вес холодильника составляет 78 кг.

Mijia BCD-436WMBI на фоне своих конкурентов выделяется антибактериальной защитой, для этого используется обработка ионами Ag. Новинка интегрируется в систему «умного» дома от Xiaomi, которая позволяет управлять параметрами холодильника через приложения Mi Home и Xiao Ai.

Mijia BCD-436WMBI доступен для предварительной продажи на китайских платформах с 10 июля по цене 2499 юаней, что примерно 30 000 рублей.

Источник: ithome