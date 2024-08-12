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В КНР начали увеличивать память видеокарт NVIDIA RTX 4090D до 48 ГБ

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В Китае появились модифицированные видеокарты Nvidia GeForce RTX 40-й серии с удвоенным объемом памяти, которые, предположительно, создавались для работы с искусственным интеллектом.

GeForce RTX 4090D 48GB и GeForce RTX 4080 Super 32GB, доступны для аренды у облачного провайдера AutoDL, и цена аренды составляет всего 0,03 доллара в час.

Энтузиаст ИИ, известный в Twitter под ником @bdsqlsz, случайно наткнулся на эти видеокарты.

У них вдвое больше памяти, что особенно важно для работы с ИИ. Хотя основные характеристики, вероятно, остались прежними, они имеют кастомные платы, позволяющие размещать память с обеих сторон.

Пока неясно, кто именно создал эти модификации и как AutoDL их получил. Чтобы арендовать видеокарты, нужно зарегистрироваться и иметь китайский номер телефона. Также известно, что GeForce RTX 4090D 48GB продаётся примерно за $2500, что значительно выше стандартной цены.

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