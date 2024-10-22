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В КНР был представлен крупнейший в мире беспилотный грузовой самолёт

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Китайская аэрокосмическая компания Air White Whale представила свой первый беспилотный грузовой самолёт W5000, который стал крупнейшим в мире.

В КНР был представлен крупнейший в мире беспилотный грузовой самолёт

Этот самолёт сошёл с конвейера 18 октября в Чанчжоу, и компания работает над его сертификацией с планами на поставки в 2026 году.

Характеристики W5000:
Грузоподъёмность: 5 тонн.
Максимальный взлётный вес: 10,8 тонны.
Дальность полёта: до 2600 км.
Максимальная скорость: до 284 узлов (526 км/ч).
Двигатели: два турбовинтовых двигателя AEP-100 от Aero Engine Corporation.

W5000 имеет конструкцию с высоким расположением крыла и совместим со стандартными грузовыми поддонами, что позволяет ему адаптироваться к различным способам погрузки и разгрузки. Он может взлетать и приземляться как в аэропортах гражданской авиации, так и в аэропортах общего назначения.

Компания позиционирует W5000 как решение для современного грузового сектора, отмечая, что беспилотный режим снижает потребность в рабочей силе — один пилот сможет управлять одновременно пятью беспилотными самолётами.

Air White Whale уже подала документы на сертификацию китайским регулирующим органам и надеется начать поставки во второй половине 2026 года.

На презентации самолёта присутствовали представители крупных логистических компаний, таких как JD.com и China Eastern Airlines Logistics.

Air White Whale была основана в 2021 году и поддерживается государственной инвестиционной фирмой Changzhou High-tech Jinlong, а в её руководстве работают бывшие высокопоставленные сотрудники Comac, Airbus China и GE Aviation.

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