Основной причиной высокого показателя возвратов в Китае оказалась неоправданно высокая цена.

О том, что в КНР 50% покупателей вернули гарнитуру Apple Vision Pro в магазины сообщил портал WCCFTech. Журналисты выяснили, что пользователи, которые решились купить гаджет, спустя несколько дней пользования возвращали его обратно в магазины.

Высокая цена гарнитуры оказалась отпугивающим фактором для потенциальных покупателей, а те, кто все же решается приобрести устройство, часто остаются разочарованными его функциональностью в повседневной жизни.

При этом стоит отметить, что в Китае потенциальным покупателям предлагают протестировать гарнитуру, причем время сеанса составляет 30 минут. Записаться на тестирование гарнитуры можно только два раза, то есть перед покупкой оценить возможности гарнитуры можно всего лишь за один час.