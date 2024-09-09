В Книгу рекордов Гиннесса внесли гигантский iPhone 15 Pro Max

Блогеры Мэтью Перкинс и Арун Майни создали огромную рабочую копию iPhone 15 Pro Max, которая достигает 1,82 метра в высоту и весит почти 200 кг. Это достижение принесло им запись в Книге рекордов Гиннесса.

Для создания этой гигантской копии Перкинс использовал 88-дюймовый OLED-телевизор, который превратил в сенсорный экран. Блогеры также сделали алюминиевую раму, чтобы удержать все компоненты, такие как динамики и камеры. Они использовали дорогие камеры, чтобы имитировать телеобъектив оригинального iPhone.

Хотя им не удалось создать оригинальную операционную систему iOS, они использовали Bliss OS, которая создает похожий интерфейс. С помощью этой копии блогеры смогли совершать покупки, отправлять сообщения и делать видеозвонки. На создание устройства потратили около $70 тысяч.