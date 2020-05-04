В Китае зарегистрировано уже 50 миллионов 5G пользователей

Китай, как и ожидалось, возглавил рынок 5G. Сейчас в стране зарегистрировано 50 млн человек со смартфонами, поддерживающими сети пятого поколения.

В отчете Министерства промышленности и информационных технологий Китая указали, что в марте функционировало 198 000 базовых станций 5G, а также одобрено 95 моделей смартфонов с 5G.

Лидером рынка сейчас является оператор China Mobile, у котором в базе находится 32 млн 5G абонентов.

У China Telecom их 16,6 млн, а China Unicom пока подключил менее 2 млн 5G смартфонов.

Стоит отметить, что в Китае крупнейшие производители сейчас сосредоточены исключительно на разработке 5G смартфонов.