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В Китае запустили суперкомпьютер с собственными архитектурой и процессорами

Автор На чтение 1 мин Просмотров 25 Опубликовано

Национальный суперкомпьютерный центр в Гаунчжоу, Китай, представил новый суперкомпьютер «Тяньхэ Синъи». Точные технические характеристики пока неизвестны, но ожидается, что он будет превосходить своего предшественника «Тяньхэ-2» по основным параметрам.

Суперкомпьютер использует собственную архитектуру и специально разработанные процессоры. По мнению аналитиков, «Тяньхэ Синъи», скорее всего, войдет в топ-10 суперкомпьютеров мира, однако это может быть затруднено из-за санкций. В 2016 году разработчик «Тяньхэ-2», Национальный университет оборонных технологий, был внесен в чёрный список правительством США. Ранее «Тяньхэ-2» три года подряд возглавлял список самых мощных суперкомпьютеров.

Китай также планирует создать сеть на базе суперкомпьютеров к концу 2025 года. План включает соединение нескольких сотен таких машин, расположенных по всей стране, для использования их мощности в научных и технических инновациях, а также в социально-экономическом развитии. Эта инициатива направлена на достижение прорывов в науке и технике, а также реализацию стратегии «цифрового Китая».

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