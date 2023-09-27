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В Китае запустили систему связи, способную заменить Wi-Fi и Bluetooth

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Новейшую технологию беспроводного соединения малого радиуса действия под названием NearLink разработала китайская компания Huawei.

Эта инновационная разработка объединяет преимущества Wi-Fi и Bluetooth, обеспечивая быструю и энергоэффективную передачу данных на небольшие расстояния.

По словам разработчиков, скорость передачи данных с помощью NearLink превосходит аналогичные показатели Bluetooth в шесть раз, а задержка уменьшается в 30 раз, при этом энергопотребление снижается на 60%.

Также следует отметить, что радиус действия увеличивается вдвое, а количество возможных сетевых подключений увеличивается примерно в 10 раз.

Технология NearLink уже внедрена в новейший смартфон компании — Mate 60. Предполагается, что она также будет интегрирована в операционную систему HarmonyOS и другие продукты Huawei и их партнеров.

Отмечается также активное сотрудничество с более чем 300 компаниями, большинство из которых находятся в Китае. Однако пока такие компании, как Intel, Qualcomm, AMD и NVIDIA, не присоединились к этому проекту.

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