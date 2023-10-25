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В Китае запустили продажи нового смартфона Nubia Z50S с 64-Мп камерой от Sony

Автор На чтение 1 мин Просмотров 38 Опубликовано

Компания Nubia представила свой новый флагманский смартфон Nubia Z50S Pro, с акцентом на возможности мобильной съемки. Устройство уже доступно для заказа в Европе, США и других странах.

Nubia Z50S Pro предлагается в нескольких вариантах:

Модель с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флеш-памяти по цене 649 долларов/евро.
Версия с 12 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ флеш-памяти по цене 729 долларов/евро.
Модификация с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ флеш-памяти по цене 799 долларов/евро.

Одной из главных особенностей Nubia Z50S Pro является основная камера, которая оснащена объективом с эффективным фокусным расстоянием 35 мм и имеет ряд других функций.

Среди основных характеристик смартфона: 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ (2800 × 1260 пикселей) и частотой обновления 120 Гц, сканер отпечатков пальцев под экраном, основная камера с разрешением 50 Мп, 50 Мп и 8 Мп, процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Advanced Edition, стереодинамики, NFC и аккумулятор ёмкостью 5100 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.

 

Nubia Nubia Z50S
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