В Китае запустили продажи мобильных GeForce RTX 4080 и RTX 4090 для настольных ПК

Нестандартные версии десктопных видеокарт GeForce RTX 40 были замечены на китайском рынке.

Локальные производители решили распаивать мобильные GPU на стандартные платы с интерфейсом PCI-Express, что позволило им предложить более доступные по цене модели RTX 4080 и RTX 4090.

Основным преимуществом этих неофициальных версий является их относительно низкая цена. Однако у таких моделей есть и недостатки, такие как ограниченный гарантийный срок, проблемы с установкой и работой драйверов, а также ограниченная доступность на китайских онлайн-площадках.

По словам продавцов, производительность RTX 4080M примерно соответствует десктопным версиям RTX 4070 и 4070 Ti. Она оснащена графическим процессором AD104 с 7424 ядрами CUDA и 12 ГБ видеопамяти GDDR6 при TDP 175 Вт.

RTX 4090M, в свою очередь, использует чип AD103 с 9728 ядрами CUDA и оснащена 16 ГБ памяти при аналогичном TDP.

Средняя цена кастомной версии RTX 4080M составляет около $400, а за кастомный RTX 4090M продавец запросил $1900, что превышает стоимость оригинальной десктопной версии.