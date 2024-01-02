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В Китае запущены продажи Redmi Book 16 с процессором Core i5-12450H

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Недавно компания Xiaomi объявила о выпуске своего нового ноутбука RedmiBook 16 2024 модельного года. Устройство уже доступно для покупки по цене 475 долларов за модель с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища, и 500 долларов за модель с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища.

В Китае запущены продажи Redmi Book 16 с процессором Core i5-12450H

RedmiBook 16 2024 оснащен 16-дюймовым экраном разрешением 1920 х 1200 пикселей, с частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 400 кд/кв.м.

Этот экран обеспечивает полный охват цветового пространства sRGB. Кроме того, экран получил сертификат Rheinland за низкое излучение синего света и отсутствие мерцания.

Ноутбук имеет корпус из цельного металла, толщиной около 15,9 мм, и весит примерно 1,63 кг. В его составе имеется аккумулятор емкостью 56 Вт·ч и адаптер питания мощностью 100 Вт с использованием технологии GaN. Благодаря этому ноутбук может воспроизводить локальное видео в формате 1080P в течение 14 часов. Устройство также оснащено четырьмя микрофонами и двумя динамиками, а также поддерживает технологию звука Dolby Atmos.

В Китае запущены продажи Redmi Book 16 с процессором Core i5-12450H

Ноутбук работает на процессоре Intel Core i5-12450H. Стоит отметить, что ранее была выпущена версия с процессором Core i5-13500H, стоимость которой начинается от 615 до 655 долларов в зависимости от объема памяти.

 

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