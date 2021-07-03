В Китае выпустят конкурента видеокарты GeForce GTX 1080 от NVIDIA

Китайцы обещают в третьем квартале выпустить конкурента GeForce GTX 1080 и Radeon RX Vega 64.

Сообщается, что видеодаптер Jingjia Micro JM9 по производительности не уступает американским решениям.

К продажам готовится две модели, а именно JM9271 и JM9231, среди которых первая будет считаться аналогом GTX 1050, вторая — GTX 1080.

Сейчас известно, что JM9271 получила производительность 8 TFLOPS. У нее будет собственной памяти до 16 ГБ, а сам процессор видеокарты будет работать на частоте 1800 МГц.

В JM9231 производительность будет значительно меньше — 2 TFLOPS, собственной памяти у адаптера может быть установлено до 8 ГБ.

О ценах на китайские видеокарты пока ничего не сообщается, но в Китае они будут стоить значительно дешевле GeForce и Radeon. Остается дождаться реальных тестов Jingjia Micro JM9 и оценить адаптеры в игровом режиме.