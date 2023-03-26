В Китае выпустили популярный девайс MUA, позволяющий целоваться на расстоянии

Устройство для поцелуев на расстоянии пользуется большим спросом.

В Китае основатель стартапа Siweifushe Чжао Цзяньбо показал гаджет для поцелуев. Устройство является чехлом-насадкой с силиконовыми губами, которые имитируют поцелуй.

Причем пользователь ощущает не только прикосновения, но также тепло (силикон нагревается при соприкосновении) и звуки.

Аппарат получил название MUA, в честь звука, который люди издают при воздушном поцелуе.

Все работает через специальное приложение, и когда один из владельцев целует MUA, второму передается его движение губ.

MUA отлично подойдёт для влюблённых, которые находятся друг от друга на расстоянии. Устройство было выпущено 22 января по цене 260 юаней, что в пересчете составляет 2900 рублей.

Всего за две недели с момента выхода было продано более 3 тыс. ед. MUA, а также принято заказов еще на 20 тыс. ед.