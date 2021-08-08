Такое решение существенно сократит разработку мощных беспроводных зарядок.

В Китае с 1 января следующего года запрещается производить экспортировать и использовать беспроводные зарядные станции мощностью свыше 50 Вт.

Такое решение уже принял местный регулятор. Стоит отметить, что большинство мощных зарядных станций экспортируют именно из КНР.

Недавно Xiaomi даже представила беспроводную зарядку мощностью 120 Вт, хотя такие же мощные версии разрабатывают и другие китайские производители.

Возможно все зарядки мощностью свыше 50 Вт будут производить в Индии или другой стране.

Решение о запрете беспроводных зарядок регулятор связывает с безопасностью и упорядочиванием ресурсов радиочастотного спектра.