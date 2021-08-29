В Китае в продаже появились поддельные смарт-часы Apple Watch Series 7

Китайцы на основе слухов и рендеров уже создали серийную подделку Apple Watch Series 7.

Ее предлагают приобрести за 60 долларов, причем умельцы сразу создали две версии часов – 40 и 44 мм.

Предположительно, часы сделали на базе опубликованных в Сети чертежей Watch Series 7.

Про предлагаемые часы источник ничего не сообщает, но за счет них можно понять, как будут выглядеть оригинальные Apple Watch Series 7.



Как неоднократно сообщалось, компания Apple откажется от закругленной рамки и изменит размер ремешков, вместо 40 мм и 44 мм, будут выпускаться версии на 41 и 45 мм.

Таким образом владельцам текущих Watch Series при переходе на новое поколение часов при желании придется докупать новые ремешки, так как старые не подойдут.