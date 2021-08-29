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В Китае в продаже появились поддельные смарт-часы Apple Watch Series 7

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Китайцы на основе слухов и рендеров уже создали серийную подделку Apple Watch Series 7.
Ее предлагают приобрести за 60 долларов, причем умельцы сразу создали две версии часов – 40 и 44 мм.

Предположительно, часы сделали на базе опубликованных в Сети чертежей Watch Series 7.

Про предлагаемые часы источник ничего не сообщает, но за счет них можно понять, как будут выглядеть оригинальные Apple Watch Series 7.

В Китае в продаже появились поддельные смарт-часы Apple Watch Series 7
Как неоднократно сообщалось, компания Apple откажется от закругленной рамки и изменит размер ремешков, вместо 40 мм и 44 мм, будут выпускаться версии на 41 и 45 мм.

Таким образом владельцам текущих Watch Series при переходе на новое поколение часов при желании придется докупать новые ремешки, так как старые не подойдут.

Apple Apple Watch Series 7
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