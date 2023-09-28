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В Китае уже подделывают отметки на пломбах упаковки iPhone 15

Автор На чтение 1 мин Просмотров 215 Опубликовано

Несмотря на дополнительные меры защиты, предпринятые Apple ради борьбы с подельками, китайским производителям уже удалось наладить массовый выпуск поддельных коробок от новых iPhone 15.

В Twitter пользователь под ником MajinBuOfficial сообщил, что всего за неделю предприимчивым китайцам удалось воссоздать не только внешний вид упаковки, но и защищённые коды Data Matrix, а также надписи на коробках, которые видимые под УФ-светом.

Предпринятые компанией дополнительные меры безопасности, как предполагалось, должны были затруднить жизнь недобросовестным продавцам, однако китайским производителям удалось обойти их менее, чем за неделю.

Точное воспроизведение всех элементов защиты в столь короткие сроки поражает и демонстрирует высокий профессионализм китайских специалистов в сфере подделок.

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