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В Китае уже насчитали больше 1,66 млн патентов на изобретения в 2023 году

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Китай продолжает активно развивать свои инновационные возможности и наращивать свое присутствие в области изобретений.

По последним данным Национального управления интеллектуальной собственности Китая, количество патентов на высокоценные изобретения значительно выросло, достигнув отметки в 1,66 миллиона к концу 2023 года, что на 25,7% больше, чем в предыдущем году.

Этот рост является явным признаком того, что Китай активно стремится стать мировым лидером в области инноваций, особенно в технологических и ключевых отраслях, ориентированных на будущее.

Особое внимание уделяется развивающимся стратегическим отраслям, которые уже имеют примерно 1,17 миллиона патентов, составляющих 70% от общего числа.

Это свидетельствует о том, что китайские компании активно вкладывают средства в инновационные проекты и создают практичные и творческие изобретения.

Интересно отметить, что количество патентов, используемых как обеспечение для получения кредитов, также значительно выросло на 37,4%. Это свидетельствует о растущей ценности этих патентов и указывает на создание развивающейся экосистемы, где новые идеи стимулируют дальнейшие инвестиции и развитие.

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