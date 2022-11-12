В Китае стартовали продажи новой игровой видеокарты Moore Threads MTT S80 с китайским GPU

В Китае стартовала продажа видеокарты MTT S80 разработанной на процессоре Chunxiao.

На китайском рынке начали продавать графический адаптер собственной разработки, но купить его можно только с материнской платой, тогда как отдельно видеокарту не продают.

За комплект MTT S80 и ASUS TUF GAMING B660M-PLUS D4 просят 2999 юаней, что в пересчете составляет около 25,5 тыс. рублей.

В основе адаптера MTT S80 лежит процессор Chunxiao с 4096 блоками FP32, модуль получил 16 ГБ собственной памяти GDDR6 14 Гбит/с. Для подключения доступны порты DisplayPort 1.4a и HDMI 2.1.