В Китае стартовали продажи дешевого планшета OPPO Pad Air2

В Китае начал продаваться недавно представленный планшет Oppo Pad Air2, его презентация состоялась несколько дней назад, и он уже добрался до розничных продавцов. Основным преимуществом этого устройства является его цена. Базовая версия с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-памяти стоит всего 170 долларов. Другие версии, с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-памяти, а также с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флеш-памяти, стоят соответственно 195 и 225 долларов.

Планшет Oppo Pad Air2 оснащен 11,4-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2408 x 1720 пикселей, частотой обновления 90 Гц и максимальной яркостью 500 кд/кв.м. В основе устройства лежит процессор MediaTek Helio G99, а оперативная память выполнена по стандарту LPDDR4X, а флеш-память — по стандарту UFS2.2.

Планшет также оснащен двумя 8-мегапиксельными камерами, четырьмя динамиками с поддержкой технологии Dolby Atmos, портом USB-C и адаптерами WiFi 802.11ac и Bluetooth 5.2. Емкость аккумулятора составляет 8000 мАч, а поддержка зарядки мощностью 33 Вт обеспечивает быстрое и удобное зарядное устройство.