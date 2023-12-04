В Китае создали «умный» пояс для замены трости незрячим

Новинка под названием GUIDi, разработана с целью помощи незрячим людям. Её основное предназначение заключается в замене традиционной трости, используемой незрячими, и предлагает новый способ восприятия окружающего мира.

GUIDi оснащен двойной 8-мегапиксельной камерой и электроникой для анализа окружающего пространства. С помощью искусственного интеллекта, устройство в реальном времени оценивает обстановку и фиксирует объекты, которые могут стать препятствием на пути пользователя. При обнаружении препятствия система активирует блоки тактильной обратной связи.

Блоки тактильной обратной связи расположены на поясе и предупреждают пользователя о преградах с помощью вибрации, указывая направление, в котором находится препятствие. Это позволяет пользователям получить дополнительную информацию о своей окружающей среде и избежать столкновений.

Кроме того, GUIDi синхронизируется с мобильным приприложением через Bluetooth, что позволяет пользователю установить точку назначения. Пояс направляет пользователя к заданному месту, а кнопки на нем обозначены шрифтом Брайля для обеспечения удобства использования.