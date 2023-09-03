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В Китае разработали уникальный магнитный пауэрбанк для iPhone за 6 тыс рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 23 Опубликовано

Sharge, китайский производитель, представил свой новый продукт, магнитный пауэрбанк под названием IceMag, который он называет первым в мире устройством такого рода с активной системой охлаждения. Особенностью IceMag также является его частично прозрачный корпус с RGB-подсветкой. Этот пауэрбанк оснащен магнитным креплением, совместимым с технологией MagSafe, созданной для iPhone, что позволяет прикрепить аккумулятор к смартфону и заряжать его в пути.

В Китае разработали уникальный магнитный пауэрбанк для iPhone за 6 тыс рублей

Устройство оборудовано вентилятором, который работает со скоростью 8 тысяч оборотов в минуту, обеспечивая активное охлаждение. Кроме того, пауэрбанк поддерживает слаботочный режим для зарядки наушников, браслетов и других умных устройств, а также способен заряжать два устройства одновременно.

IceMag позволяет беспроводную зарядку смартфонов, совместимых со стандартами зарядки Qi, однако для магнитного крепления требуется наличие магнитного чехла на телефоне.

Стоимость IceMag на официальном сайте составляет $51 (примерно 5700 рублей).

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