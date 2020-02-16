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В Китае рассекретили бюджетный телефон Nokia TA-1212 для сетей GSM

16.02.2020 16:08

HMD Global у китайского регулятора TENAA зарегистрировал новый телефон, который работает в сетях GSM.

Изображения аппарата на сайте TENAA не опубликованы, но были указаны все параметры телефона.

Так, модель будет назваться Nokia TA-1212, а это кнопочный телефон с размерами 123,75х52,43х13,1 мм. Вес — 88 г.

В телефоне установлен 2,4-дюймовый экран с разрешением 320х240 пикселей. Есть в модели и 0,3 Мп камера, размещенная на тыльной стороне.

В Nokia TA-1212 еще установили процессор с частотой 360 МГц, 16 Мб памяти и слот для карт памяти, который поддерживает карты до 32 ГБ.

Также в телефоне будет Bluetooth и FM-тюнер. О дате выхода телефона и его стоимости ничего не сообщается.

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