В Китае представлен смартфон iQOO Z9 Turbo Endurance Edition

В Китае анонсирован новый смартфон iQOO Z9 Turbo Endurance Edition, который стал последним дополнением к серии Z9.

Это обновленная версия уже существующего Z9 Turbo с более ёмким аккумулятором, улучшенной поддержкой GPS и новым синим цветом.

Смартфон оснащен 6,78-дюймовой OLED-панелью с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Под капотом находится чип Snapdragon 8s Gen 3, 6 или 12 ГБ оперативной памяти и накопитель UFS 4.0. Аккумулятор имеет ёмкость 6400 мАч и поддерживает быструю зарядку на 80 Вт. Устройство работает на Android 15 с OriginOS 5.

Камеры включают 16-мегапиксельную фронтальную и 50-мегапиксельную основную с поддержкой OIS. Также телефон обладает двойными динамиками, NFC, ИК-бластером и защитой IP64.

iQOO Z9 Turbo Endurance Edition представлен в четырёх вариантах конфигураций и стоит от 1899 до 2399 юаней (примерно 25 500-32200 руб.). Доступен в трёх цветах: «Полуночный чёрный», «Звёздный белый» и «Морской синий».