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В Китае представлен компьютер Lenovo на мощном китайском процессоре с ИИ

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Компания Kuai Technology сообщила о совместном выпуске Lenovo Kaitian M90f G1s AIPC Yuanqi, который оснащен процессором Feiteng Tengrui D3000.

В Китае представлен компьютер Lenovo на мощном китайском процессоре с ИИ

Это первый в мире ПК с искусственным интеллектом, имеющий встроенную большую модель на платформе Feiteng.

Новинка использует память DDR5 и обладает пятью ключевыми функциями, включая персонального агента с естественным взаимодействием, базу знаний, локальные AI-вычисления, открытую экосистему приложений и защиту конфиденциальности данных.

Персональный агент Lenovo Xiaotian обеспечивает взаимодействие с пользователями на естественном языке в различных сценариях, таких как работа и учеба, предлагая более удобный опыт работы с AI.

Lenovo Kaitian активно сотрудничает с Feiteng и Kylin для создания гибридной вычислительной архитектуры, ориентированной на простоту и безопасность.

В Китае представлен компьютер Lenovo на мощном китайском процессоре с ИИ

ПК оснащен восьмиядерным процессором FTC862 с частотой до 2,5 ГГц, который является самым мощным настольным процессором ARM в Китае. Он улучшен по сравнению с предыдущими моделями и подходит для различных применений, включая настольные и облачные терминалы.

Процессор также поддерживает спецификацию PSPA2.0 для обеспечения безопасности данных.

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