Ранее сегодня (4 августа 2021 года) смартфон Motorola Edge S Pro был анонсирован в Китае. Тизер демонстрирует смартфон сзади и информирует об его предстоящем запуске, который запланирован на 5 августа.

Недавно американский производитель смартфонов представил на мировом рынке три новых телефона, в том числе Edge 20 Pro, Edge 20 и Edge 20 Lite. Теперь серия прибывает в Китай, а китайская версия получила название «Edge S Pro». Примечательно, что ранее выпущенные модели более высокого класса имели перископический телеобъектив с 50-кратным увеличением, который также можно увидеть на недавнем постере с тизерным изображением.

Хотя компания еще не раскрыла каких-либо подробностей об этих устройствах, у нас есть глобальный вариант для справки. Другими словами, Edge S Pro может иметь чипсет Qualcomm Snapdragon 870 в паре с 108-мегапиксельным первичным датчиком изображения на задней панели, а также с 50-кратным увеличением суперзума. Он также оснащен OLED-дисплеем, который поддерживает высокую частоту обновления 144 Гц.

Источник — Astera.