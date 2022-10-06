В Китае появился в продаже первый в мире ноутбук на базе процессора RISC-V

В Китае стартовали продажи первого в мире ноутбука на базе процессора RISC-V.

Этот процессор был представлен летом текущего года, он лег в основу ноутбука ROMA, и сейчас его на площадке Alibaba продают за 1499 долларов.

Первая партия модели будет состоять из 100 ед. В начале следующего года выпустят еще 1000 ед.

В ноутбуке установили 14,1-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей. Памяти в новинке 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ постоянной.

Ноутбук разрабатывали компании China’s DeepComputing и Xcalibyte. Сам процессор создан на ядрах Xuantie C910 с максимальной частотой 2,5 ГГц.

В ноутбуке также есть клавиатура с подсветкой, Wi-Fi 5 и Bluetooth, картридер HDMI, USB-C, USB-A и веб камера.