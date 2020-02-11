В Китае появился новый 8-ядерный процессор Intel CC150

Накануне сообщалось про процессор Intel CC150, который был замечен в серверах сервиса Nvidia GeForce Now.

Сегодня Intel CC150 стал доступен для заказа в китайском интернет магазине Taobao, где за новый чип просят 310 долларов.

Intel CC150 это восьмиядерный чип с режимом многопоточности и частотой работы 3,5 ГГц. В данной модели нет режима разгона процессора и графического ядра (оно отключено).

Intel CC150 совместим с материнскими платами серии 300. Производительность процессора приравнивается к Core i7-9700K, а по своим характеристикам он приближен к i9-9900KЮ, вот только в новинке нет режима Turbo Boost.