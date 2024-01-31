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В Китае появился кнопочный телефон Golden Century Y60 с поддержкой 5G

Автор На чтение 1 мин Просмотров 140 Опубликовано

Компания Coolpad из Китая представила свой новый кнопочный телефон Golden Century Y60, который, несмотря на свой классический дизайн, поддерживает технологию 5G.

В Китае появился кнопочный телефон Golden Century Y60 с поддержкой 5G

Устройство имеет небольшой сенсорный HVGA-дисплей размером 3,5 дюйма с разрешением FHD и частотой обновления 60 Гц.

Производительность обеспечивается восьмиядерным чипом UniSoC T157. Телефон работает на операционной системе Android 13 с прошивкой CoolOS 3.0.

Golden Century Y60 оснащен двумя камерами: основной и фронтальной. Ему также присущ несъемный аккумулятор емкостью 3100 мАч, порт USB-C, 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. От одного заряда устройство способно работать от 5 до 7 дней.

Стоимость новинки пока не объявлена, впрочем, не известно, и когда будут запущены продажи.

В Китае появился кнопочный телефон Golden Century Y60 с поддержкой 5G

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