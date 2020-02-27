Симулятор эпидемий Plague Inc запретили в Китае

Симулятор эпидемий Plague Inc запретили в Китае27.02.2020 20:57
Игра для мобильных устройств Plague Inc вышла еще в 2012 году.
Она всегда являлась очень популярной стратегией в свое время, но в последние несколько лет о ней многие забыли.
Особую популярность Plague Inc снова набирала после вспышки коровируса на территории Китая.
Теперь в КНР эта игра не доступна в магазине Apple App Store и на фирменной площадке приложений от Xiaomi.
Стоит отметить, что Plague Inc некоторые считают не просто игрой, а образовательной ценностью.
Напомним, в Plague Inc пользователь должен создать вирус и заразить им всю планету, причем во время игры вирус можно улучшать и модифицировать.
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