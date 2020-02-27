Симулятор эпидемий Plague Inc запретили в Китае

Игра для мобильных устройств Plague Inc вышла еще в 2012 году.

Она всегда являлась очень популярной стратегией в свое время, но в последние несколько лет о ней многие забыли.

Особую популярность Plague Inc снова набирала после вспышки коровируса на территории Китая.

Теперь в КНР эта игра не доступна в магазине Apple App Store и на фирменной площадке приложений от Xiaomi.

Стоит отметить, что Plague Inc некоторые считают не просто игрой, а образовательной ценностью.

Напомним, в Plague Inc пользователь должен создать вирус и заразить им всю планету, причем во время игры вирус можно улучшать и модифицировать.