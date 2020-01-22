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В Китае подешевели смартфоны Huawei Mate 30 Pro 5G и Huawei Mate 20 X

22.01.2020 14:21

Китайский смартфон Huawei Mate 30 Pro 5G пользуется большим спросом в Китае. Модель на рынке продается с октября прошлого года.
Этот смартфон сейчас еще является лучшим камерофоном по результатам рейтинга DxOMark. Теперь Huawei Mate 30 Pro 5G стал еще и официально дешевле.

В фирменном Huawei Mall версия с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти теперь стоит 926 долларов, а на старте продаж смартфон оценивался в 975 долларов.

На площадке JD.com устройства в указанной конфигурации стоят еще дешевле — 868 долларов.

Напомним, Mate 30 Pro 5G оснастили 6,53-дюймовым экраном, процессором Kirin 990 с 5G модемом и 40 Мп основной камерой.

Помимо Huawei Mate 30 Pro 5G подешевел и Huawei Mate 20 X 5G, который в Китае сейчас продают за 514 долларов.

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