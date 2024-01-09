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В Китае почти на треть упали продажи iPhone из-за выхода Huawei Mate 60 с Kirin

Автор На чтение 1 мин Просмотров 503 Опубликовано

Продажи iPhone в Китае получили серьезный удар после выхода серии Huawei Mate 60 с чипами Kirin, как сообщают аналитики компании Jefferies. Их прогнозы указывают на то, что эта тенденция сохранится и в текущем году.

По оценкам Jefferies, продажи серии iPhone 15 от Apple в Китае в 2023 году оказались гораздо ниже, чем ожидалось от компании. Годовой спад достигает 30%. В то же время, общий рынок смартфонов в Китае продемонстрировал рост, причем Huawei показала самый высокий темп роста.

Прогнозируется, что Huawei продолжит укреплять свои позиции на китайском рынке в 2024 году. Аналитические компании Jefferies и TechInsights также предсказывают, что Apple не представит значительных инноваций в области смартфонов в следующем году, что может отразиться на продажах iPhone 16, особенно в Китае.

Ожидается, что новая линейка iPhone 16 появится только в сентябре текущего года, и Apple может столкнуться с трудностями в конкуренции с Huawei на китайском рынке.

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