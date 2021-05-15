В Китае новые Redmi Note 10 получат другие процессоры и 67-ваттную зарядку

Xiaomi и ее дочерняя компания Redmi уже давно для каждого региона выпускает смартфоны под разными называниями.

У Xiaomi и Redmi сейчас рынок делится на китайский, индийский и европейский регион. В каждом из этих регионов аппарат с одним названием может иметь разное «железо» и даже дизайн.

По данным сетевых источников, серия Redmi Note 10 в Китае будет предлагаться с процессорами Dimensity 700, Dimensity 900 и Dimensity 1000.

Первый достанется базовому смартфону, а последних два установят в Note 10 Pro и Note 10 Pro+.

Помимо этого, аппараты получат аккумуляторы на 5000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Другой информации про китайскую версию семейства Redmi Note 10 пока нет.

На глобальном рынке сейчас существует Redmi Note 10, Redmi Note 10S, Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 5G.