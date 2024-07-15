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В Китае начались продажи нового игрового монитора от Acer

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Компания Acer выпустила новый игровой монитор Nitro VG240YU, который уже доступен для покупки в КНР.

В Китае начались продажи нового игрового монитора от Acer

Он предлагает высокое разрешение и быструю частоту обновления, а также поддерживает игровую технологию, которая делает картинку более плавной в быстрых сценах.

Монитор имеет 23,8-дюймовую панель Fast IPS с разрешением 2560×1440 пикселей. Он может обновляться до 180 раз в секунду и поддерживает стандарт HDR10. Яркость подсветки достигает 300 кд/м².

Время отклика монитора составляет 1 мс (GtG), и он может воспроизводить 90% цветового охвата стандарта DCI-P3.

Этот монитор поддерживает технологию AMD FreeSync, которая синхронизирует частоту обновления монитора с совместимыми видеокартами AMD, чтобы избежать рывков в изображении.

В комплекте идет подставка, которая позволяет регулировать наклон экрана от -5° до 25°. Монитор имеет два разъема HDMI 2.0 (до 144 Гц), один разъем DisplayPort 1.4 (до 180 Гц) и аудиовыход 3,5 мм. Стоимость новинки составляет 1099 юаней или чуть больше 13 тыс. рублей.

 

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