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В Китае начались продажи недорогого проектора ZEEMR Z2 MINI

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

В Китае начались продажа проектора ZEEMR Z2 MINI с мощной системой охлаждения и максимальной яркостью 650 люменов

Z2 MINI имеет несколько улучшений по сравнению с предыдущей моделью, таких как снижение шума, повышение яркости, уменьшение размера и улучшенная акустическая конструкция.

Эффективность отвода тепла улучшилась на 60%, шум снизился на 39%, размер уменьшился на 27%, а яркость увеличилась на 40% по сравнению с предшественником.

Проектор получил два динамика мощностью 8 Вт и чип отвечающий за звук S-Level DSP. Также есть поддержка WiFi, HDMI 2.0 (ARC) и USB-A 2.0.

Коэффициент проекции Z2 MINI составляет 1,33:1, и он может создавать изображение размером до 150 дюймов.

Первым покупателям предоставляется расширенная гарантия на устройство, настольная подставка и антибликовый экран размером 100 дюймов.

Цена на Z2 MINI после скидки стартует от 1 299 юаней, что в пересчете составляет 15,5 тыс. рублей, по текущему курсу. Пока ZEEMR Z2 MINI предлагают через площадку JD.com.

В Китае начались продажи недорогого проектора ZEEMR Z2 MINI

Источник: gizmochina

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