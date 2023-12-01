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В Китае начались продажи доступного телевизора для геймеров Redmi A75 2024

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Xiaomi продемонстрировала свои инновационные возможности, представив на рынке свой новейший телевизор Redmi A75 2024. Это огромное устройство с экраном размером 75 дюймов, поддержкой 4K-разрешения и частотой обновления 120 Гц, доступно для приобретения по удивительно низкой цене всего 420 долларов.

Redmi A75 2024 отличается не только впечатляющими размерами, но и высококачественными характеристиками. Телевизор имеет металлический корпус и обеспечивает точность передачи цвета, создавая яркие и реалистичные изображения. Внутри устройства работает четырехъядерный процессор A35, сопровождаемый 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенного хранилища.

Redmi A75 2024 также поддерживает Wi-Fi на частотах 5 ГГц и 2,4 ГГц, что обеспечивает стабильное подключение к интернету. Для тех, кто ценит качественное звучание, телевизор оснащен двумя 10-ваттными динамиками и улучшенными низкочастотными каналами, обеспечивающими глубокий и насыщенный звук.

Redmi A75 2024 представляет собой качественное и доступное решение для тех, кто ищет большой и продвинутый телевизор с передовыми функциями и потрясающим качеством изображения и звука.

Redmi Redmi A75 2024
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