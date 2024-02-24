В Китае начались официальные продажи бюджетного смартфона Huawei Enjoy 70z

Смартфон был представлен в Китае совсем недавно и сразу после презентации, компания начала принимать на него заказы. с 24 февраля аппарат стало доступен для покупки в нескольких конфигурациях по цене от 153 долларов или чуть дороже 14 тыс. рублей по актуальному курсу.

За эти деньги доступен вариант со 128 ГБ встроенной памяти, но в продаже есть версия с 256 ГБ встроенной памяти, которая обойдется на 27 долларов дороже.

В продаже новинка представлена в трех цветах: Galaxy Blue, Snowy White и Magical Night Black.

Напомним, что Enjoy 70z — смартфон с размерами 168,3 мм x 77,7 мм x 8,98 мм и весом 199 граммов. У него есть 6,75-дюймовый ЖК-экран с разрешением HD+ (1600 x 720 пикселей) и соотношением экрана к корпусу 90,26%.

Для фотосъемки смартфон оснащен двойной задней камерой, включающей 13-мегапиксельный основной объектив и 2-мегапиксельный датчик глубины. Селфи можно делать с помощью 8-мегапиксельной фронтальной камеры, размещенной в вырезе на дисплее.

Внутри смартфона находится восьмиядерный процессор Kirin 710A, работающий с 8 ГБ оперативной памяти. Телефон работает на операционной системе Huawei HarmonyOS 4.0.

Одной из особенностей Enjoy 70z является его мощный аккумулятор емкостью 6000 мАч, поддерживающий зарядку мощностью 22,5 Вт.

Huawei также утверждает, что телефон оснащен интеллектуальной технологией энергосбережения, которая оптимизирует срок службы аккумулятора.

Безопасность обеспечивается датчиком отпечатков пальцев, расположенным сбоку. В комплект поставки также входят стандартные опции подключения, такие как Wi-Fi, Bluetooth 5.1, порт USB-C и разъем для наушников.