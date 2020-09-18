В Китае начали увольнять за использование iPhone и заставлять покупать Huawei

Таким образом, китайские компании решили поддержать Huawei, против которой введены санкции со стороны властей США.

Как сообщает издание Mydrivers, сразу несколько китайских компаний объявили своим сотрудникам о новых правилах.

В них содержится три пункта, в числе которых увольнение за использование или покупку iPhone.

Одной из таких компаний оказалась Jiangsu Capital Wine & Spirits Co, которая объявила сотрудникам о запрете использования iPhone и замене его в течение месяца на устройство Huawei.

Также сотрудники могут быть уволены за покупку американского смартфона, а еще им предлагают приобрести устройство от Huawei со скидкой 15%.

Сообщается, что таким образом китайские компании решили ответить на санкции со стороны США.

Jiangsu Capital Wine & Spirits Co не единственная, которая решилась на жесткие ответные меры.

Сообщается, что таких компаний достаточно, причем некоторые из них требуют покупать только аппараты от Huawei.