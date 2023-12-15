В Китае изобрели телефон-ручка-вентилятор

В Китае запустили в продажу необычное устройство, представляющее собой комбинацию ручки, вентилятора и телефона.

Во-первых, это шариковая ручка, позволяющая писать с помощью сменных стержней. Однако долгое использование затруднительно из-за больших размеров.

С другой стороны находится вентилятор с убирающимися в корпус лопастями. Хоть и не охладит комнату, но пригодится в жаркую погоду в транспорте.

Главная функция — телефон с кнопочным интерфейсом. Имеется 9 цифровых клавиш, дополнительные кнопки управления и 0,96-дюймовый цветной экран. Также есть камера, радио, Bluetooth, слоты для SIM-карт.

Гаджет работает от съемной батарейки и продается на AliExpress за 1279 рублей. Несмотря на необычный дизайн, у такого мультитула есть шансы найти свою аудиторию благодаря совмещению нескольких полезных функций.