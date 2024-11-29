В Китае изобрели микрокомпьютер размером с монету

Китайская компания Purple Mountain Laboratories представила микроконтроллер ESC0830, размером с 25-центовую монету, который нацелен на защиту от хакерских атак. Устройство было продемонстрировано на конференции в Нанкине и может изменить подход к кибербезопасности.

Микроконтроллер ESC0830 обладает трехъядерной архитектурой, что позволяет ему сохранять функциональность даже в случае компрометации одного из ядер.

Каждое ядро выполняет свои задачи параллельно, и в случае атаки одно из ядер берет на себя важные функции, обеспечивая непрерывную работу и защиту данных.

Устройство совместимо с существующими ПК, что упрощает его внедрение и делает замену старых микроконтроллеров на ESC0830 экономически выгодной.

Микрокомпьютер может быть использован в различных сферах, включая защиту смартфонов, бытовой техники, системы промышленного контроля и финансовые операции.

Благодаря своей энергоэффективности и компактным размерам ESC0830 привлекателен для производителей электроники и может стать основой новой эры безопасности в цифровом мире.