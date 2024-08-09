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В Китае ИИ начал обучать людей вождению в автошколе

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В Китае автошкола начала обучение вождению с помощью искусственного интеллекта.

В Китае ИИ начал обучать людей вождению в автошколе

Автошкола в Пекине внедрила искусственный интеллект в процесс обучения водителей, сообщает South China Morning Post. Это часть усилий Китая стать лидером в производстве беспилотных автомобилей.

В новой системе обучения тренировки полностью автоматизированы, и в учебном автомобиле находится только ученик. Опытные инструкторы играют вспомогательную роль и контролируют процесс из специальной диспетчерской.

Благодаря использованию ИИ, для обучения 20 студентов требуется всего три инструктора. Они следят за несколькими автомобилями одновременно, что значительно оптимизирует процесс обучения.

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