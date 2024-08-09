В Китае ИИ начал обучать людей вождению в автошколе

В Китае автошкола начала обучение вождению с помощью искусственного интеллекта.

Автошкола в Пекине внедрила искусственный интеллект в процесс обучения водителей, сообщает South China Morning Post. Это часть усилий Китая стать лидером в производстве беспилотных автомобилей.

В новой системе обучения тренировки полностью автоматизированы, и в учебном автомобиле находится только ученик. Опытные инструкторы играют вспомогательную роль и контролируют процесс из специальной диспетчерской.

Благодаря использованию ИИ, для обучения 20 студентов требуется всего три инструктора. Они следят за несколькими автомобилями одновременно, что значительно оптимизирует процесс обучения.