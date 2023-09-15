В Китае дебютировала умная колонка Sound 2023 от Xiaomi

В Китае была представлена портативная умная колонка Xiaomi Sound 2023, которая является обновленной версией предыдущей модели, выпущенной в 2021 году. Несмотря на улучшения, стоимость новой версии осталась прежней — 499 юаней (около $68). Размеры колонки Xiaomi Sound 2023 составляют 108 × 108 × 88 мм, а её вес — 564 грамма. Качество звука, как и ранее, поддерживается специалистами Harman.

Колонка Xiaomi Sound 2023 оснащена 2,25-дюймовым динамиком мощностью 12 Вт, способным воспроизводить звук с громкостью до 90 дБ, а также имеет пассивный излучатель для лучшего воспроизведения низких частот до 70 Гц.

Кроме того, она поддерживает музыкальные форматы без потери качества. У Xiaomi Sound 2023 есть беспроводные интерфейсы NFC и Bluetooth 5.1.

Пользователи могут объединить две колонки для создания стереосистемы или подключить несколько устройств для синхронного воспроизведения аудио в разных комнатах. Колонка уже доступна для покупки на китайском рынке.