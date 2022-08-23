В Китае дебютировал собственный графический процессор Biren BR100

Пока видеоадаптер рассчитан на работу в общих задачах, об использовании ее в игровом режиме пока рано говорить.

Компания Birentech разработала графический ускоритель Biren BR100, его площадь составляет 1074 мм2. В нем расположилось 77 млрд транзисторов и 64 ГБ собственной памяти HBM2e.

Biren BR100 рассчитан на работу в задачах искусственного интеллекта.

Производят GPU Biren BR100 на заводе TSMC с использованием дизайна 2.5D CoWoS по техпроцессу 7 нм.

Графический процессор фактически состоит из двух чипов на одной подложке, что позволило увеличить пропускную способность до 2,3 ТБ/с.

По производительности Biren BR100 будет на уровне Nvidia H100 на архитектуре Hopper, который еще даже не представлен на рынке.